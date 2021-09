Hospital de Erechim começa a retomar as cirurgias eletivas

Com a melhora na situação da pandemia na cidade e na região, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim está retomando, de forma gradual, as cirurgias eletivas no hospital. Durante a pandemia vários serviços e procedimentos de saúde foram paralisados na instituição, em virtude das orientações técnicas e dos cenários agravados, o que gerou, uma demanda reprimida, ou seja, filas de espera pelos procedimentos. Agora, a ideia é diminuir, aos poucos com a retomada..

"Uma das áreas mais afetadas foi a das cirurgias eletivas, que atualmente está com uma demanda de aproximadamente 3.000 procedimentos. Com a melhora do cenário da epidemia regional e consequente redução dos planos de contingência, com diminuição da estrutura Covid , alguns procedimentos começa a ganhar normalidade", explica o diretor Executivo da Fundação, Jackson Arpini.

No sentido de avançar na realização destes procedimentos, o hospital apresentou ao Estado dois planos de trabalho, no valor total de R$ 697.7 mil, sendo R$ 297.7 mil para cirurgias de prótese de joelho e quadril e R$ 400 mil para outras cirurgias Ainda, no dia 2 de agosto começaram a ser realizados procedimentos de traumatologia. A direção do hospital também avalia a ampliação dos procedimentos com recursos repassados pela Câmara de Vereadores de Erechim.

A direção do hospital também encaminhou um expediente à 11ª Coordenadoria Regional de Saúde para alocar recursos extras para realização de mutirões, considerando que, além dos procedimentos eletivos represados durante a pandemia, existe a demanda normal da saúde, com casos de urgência e emergência e demais ações e serviços da atenção terciária (hospitais). "Estamos avaliando o cenário da epidemia para verificar a possibilidade de ampliação dos procedimentos eletivos, observando, é claro, e, com a devida precaução, os protocolos sanitários, para que não tenhamos nenhum revés no processo", coloca Jackson Arpini.