Robô ajuda a identificar infecções no hospital de Bento

O Instituto Tacchini de Pesquisa em Saúde (ITPS), de Bento Gonçalves, em parceria com uma empresa de tecnologia, estão lançando o robô-ISA (Infection Surveillance Assistant). Usando inteligência artificial (IA), ele realiza a busca ativa das Infecções Relacionadas à Assistência de Saúde (IRAS).

O robô nasceu de uma iniciativa criada em setembro de 2018. Em artigo recentemente publicado na revista internacional Infection Prevention in Practice por pesquisadores do Tacchini e da Qualis, concluiu-se que o uso de algoritmos de IA na busca ativa global realizada pelo robô-ISA identificou as infecções com 90,3% de exatidão em testes diagnósticos. Além disso, a sua capacidade de predizer uma "não infecção" foi de 99,7%.

"Nosso robô foi programado para ter uma alta sensibilidade e valores preditivos negativos altos, para que as perdas de casos sejam as menores possíveis", afirma Tiago Vaz, especialista em inteligência artificial e um dos autores do artigo.

Dados da literatura demonstram que um profissional de controle de infecção investe 18 horas por semana na busca ativa de infecções hospitalares para cada 100 leitos. Com a busca automatizada, é esperada uma redução de 80% no tempo investido para a busca ativa de infecções. O objetivo é que o humano apenas revise os resultados gerados pelo robô e confirme ou não o diagnóstico feito, a partir das informações compiladas no sistema.

"A missão do robô é procurar exaustivamente quais pacientes estão em risco de desenvolver infecções, diminuindo, assim, consequentemente o número de casos de sepse e de vidas salvas. O resultado é extraordinário e vai ao encontro da missão dos Projetos de Responsabilidade do ITPS", descreve a gerente do ITPS, Juliana Giacomazzi. A expectativa é que com a introdução do Robô-ISA na rotina do hospital, os profissionais de controle de infecção do Tacchini dediquem ainda mais tempo ao cuidado de prevenção de casos diretamente com o paciente.