Reforma do Teatro Municipal de Santo Ângelo vai custar R$ 5 milhões

O projeto de revitalização do Teatro Municipal Antônio Sepp, de Santo Ângelo, foi lançado nesta quarta-feira (15), durante evento na cidade. A Impacto Desenvolvimento Cultural apresentou detalhes da obra e da forma de captação de recursos para concretizá-la. A revitalização está estimada em cerca de R$ 5 milhões.

O prefeito Jacques Barbosa ressaltou que não se trata de um projeto de governo, mas que pertence a toda a comunidade santo-angelense regional. "Esse projeto foi construído com ideias e sugestões dos membros do Conselho Municipal de Cultura e de outras pessoas do setor para que atenda a necessidades. O prédio encontra-se com muitos problemas estruturais e dificuldades para atender as exigências do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI), naturais para um espaço com mais de 30 anos", disse.

O produtor cultural Francisco Roloff, da Impacto, apresentou os detalhes do projeto e da forma de captação dos recursos. Conforme ele, o projeto foi trabalhado por três anos e a forma minuciosa como foi elaborado ag, somado ao engajamento da comunidade por meio do Conselho Municipal de Cultura, foi decisiva para a aprovação por unanimidade pelos membros do Conselho Estadual de Cultura, o que não ocorria há quatro anos com as propostas apresentadas.

O produtor cultural estima um prazo de três anos para a captação dos R$ 5 milhões necessários e acentuou que trata-se da maior obra cultural do Rio Grande do Sul neste ano. "Será um dos maiores e melhores teatro do Rio Grande do Sul, com estrutura invejável e autosustentável, com captação de água e geração de energia fotovoltaica", disse. Os recursos serão captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC/RS), por meio do repasse do ICMS e contrapartida de 5% das empresas, que vão para o Fundo de Apoio à Cultura (FAC).