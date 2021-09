Aberta nova oportunidade para negociação de precatórios em Esteio

A Câmara de Conciliação de Precatórios oportuniza mais uma chance para credores da prefeitura de Esteio e da Fundação de Saúde Pública São Camilo manifestarem o interesse em fazer acordo e antecipar o recebimento dos créditos. Quem aceitar receberá os valores com redução de 40% do total devido, corrigidos e acrescidos de juros, caso houver.

A iniciativa é gerenciada pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), com o apoio da Procuradoria-Geral do Município (PGM). O prazo para a adesão terminará no dia 24 de setembro. Este é o segundo período aberto em 2021 para conciliação. O requerimento deve ser feito mediante preenchimento de formulário online, através do site da prefeitura de Esteio.