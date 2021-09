Teatro Feevale vai retomar eventos presenciais em outubro

O Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, está se preparando para reabrir as portas e receber o público a partir das formaturas dos cursos de graduação da universidade, previstas para os meses de outubro, novembro e dezembro. A retomada das cerimônias de colação de grau é um marco para o espaço, que interrompeu as atividades em março do ano passado, em função da pandemia de Covid-19. As formaturas terão formato híbrido e público presencial restrito.

Administrado pela Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), o espaço cultural está recebendo, desde o início deste ano, visitas de estudantes da Escola de Aplicação Feevale, através de seus programas e projetos, como o Grupo Arteiros. A pausa na programação cultural é para os eventos de grande porte. Já muitas disciplinas de cursos de graduação acontecem no Teatro, considerado um grande laboratório de pesquisa.

A programação completa do teatro está disponível no site (teatrofeevale.com.br). Alguns shows foram cancelados pela falta de previsão de realização, mas outros foram transferidos e estão previstos, pelos produtores, para ocorrerem em 2022. Os ingressos adquiridos para a primeira data prevista são válidos para a nova data. A primeira data com shows marcados é 1 de abril, com a banda Melim.