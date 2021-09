'Coração' do Cristo Protetor de Encantado terá vista para o Vale do Taquari

Cristo Protetor de Encantado Uma nova etapa da obra doestá em andamento, com a criação do "coração" da estátua. A abertura localizada no peito do monumento de 43 metros, no formato de um coração, será utilizada como mirante depois que a obra estiver finalizada.

Essa marcação permitirá uma visão contemplativa do Vale do Taquari. Para chegar até o mirante, um elevador será instalado no interior da estátua. "O elevador vai subir até 34 metros, na altura do coração. Ali vai ter uma abertura de vidro onde as pessoas poderão filmar e fotografar a região", explica o engenheiro responsável pela obra, Artur Lopes de Souza.

Ao mesmo tempo, o manto segue sendo construído. Os braços do monumento também estão em processo de finalização, ambos já foram pintados com a cor criada exclusivamente para o monumento, fruto de uma parceria com empresa do setor. De acordo com Artur, nesta semana a equipe iniciou a retirada dos andaimes que ainda restavam no braço direito do Cristo.

O escultor, Markus Moura explica que a obra precisa ser realizada com atenção aos mínimos detalhes, o que exige tempo e precisão. Quem visita o entorno da obra, nos finais de semana, já consegue ver de perto os braços finalizados e a túnica ganhando forma.

As atividades são realizadas com o acompanhamento de um guia e acontecem a uma distância segura da obra, mas que permite uma boa visibilidade da estátua. Além de permitir a contemplação da imagem do Cristo Protetor e da cidade de Encantado, a visita guiada permite ao visitante fotografar o local e, ainda, receber informações e detalhes da obra, como história, objetivos da construção, materiais usados na edificação, o local escolhido e tudo que envolve o projeto.