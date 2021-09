Festival de Gastronomia de Gramado termina com alta nas vendas

O 13° Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado retornou ao formato presencial e os resultados alcançados surpreenderam a Gramadotur, responsável pela organização, Abrasel e os restaurantes participantes. Com média diária de quase 1.600 refeições servidas, o evento registrou um crescimento de 52% nas vendas em comparação com a edição de 2019. Em sua 14ª edição, o festival será realizado de 8 a 20 de setembro de 2022.

O evento reuniu 12 restaurantes da cidade em um espaço, ao lado da Igreja Matriz. Segundo a gestora do festival, Paula Kohl, foram promovidas uma série de medidas sanitárias para promover o evento na rua de forma presencial. "O 13° Festival de Cultura e Gastronomia foi um marco na retomada dos eventos presenciais neste segundo semestre. Mesmo com o acesso de público controlado, um período menor e um número inferior de participantes, tivemos crescimento nas vendas em 2021. Foi realmente um sucesso em todos os sentidos", comemora Paula.

Para a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, os protocolos adotados no festival servirão de modelo para os próximos eventos da autarquia. "Foi um festival maravilhoso que nos mostrou que é possível fazer eventos seguros e presenciais. Nos deu uma lição para que a gente possa, inclusive, executar ações semelhantes dentro da Festa da Colônia e do Natal Luz. Foi superimportante como retomada e uma alegria muito grande ver a satisfação de todos os que participaram, de todos os parceiros, dos restaurantes e das equipes de trabalho. Foi um festival que deixou a todos muito contentes pelo resultado e pelo sucesso", afirma Rosa Helena.

Além da estrutura na rua Pedro Benetti, o festival contou com atrações online. Os chefs Larissa Marques e Bruna Gotardo, do Senac, e Gilvan Bertinati, da UCS, comandaram as oficinas gastronômicas da cozinha experimental. Os conteúdos com receitas exclusivas podem ser acessados no Youtube.