Santa Maria cria programa para reinserção no mercado de trabalho

A prefeitura de Santa Maria lançou o programa "Emprega Santa Maria". Criada a partir de parceria com a Agência Santa Maria da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS)/Sine, a iniciativa buscar promover a possibilidade de emprego para pessoas em situação de risco, como mulheres vítimas de violência doméstica, e de vulnerabilidade social. O propósito é auxiliar na reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho.

O Emprega Santa Maria vai atuar em duas frentes. Uma delas busca o ingresso e a reinserção no mercado de trabalho de mulheres em situação de risco acolhidas pela rede de políticas públicas de assistência social e de saúde do município. A outra frente objetiva o ingresso e a reinserção no mercado de trabalho de pessoas acolhidas pela rede de políticas públicas de assistência social do município e de quem fez os cursos profissionalizantes pelo programa Bolsa Família.

O secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, recorda que o acolhimento e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social pelas políticas públicas de assistência social já vinham ocorrendo há muito tempo. Contudo, a partir da Patrulha da Solidariedade, iniciativa realizada em julho deste ano, a gestão municipal optou por ampliar os atendimentos com foco na empregabilidade. "No dia 6 de agosto, tivemos a primeira reunião com o pessoal da Agência Santa Maria FGTAS/Sine e, em seguida, começamos este trabalho conjunto. Agora, lançamos oficialmente essa iniciativa já com uma ideia mais concreta de como o programa funciona", destaca.

Com o primeiro encaminhamento pela parceria realizado, em 9 de agosto, conforme a agência FGTAS/Sine, já são 11 pessoas encaminhadas para 18 entrevistas de emprego. Até o momento, esses encaminhados não foram efetivados, e há os que aguardam retorno das empresas.