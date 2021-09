Sapucaia do Sul abre Refis para negociação de dívidas

A prefeitura de Sapucaia do Sul, através da secretaria municipal da Fazenda, instituiu o Programa de Regularização Fiscal (Refis) do município, que oferece descontos para contribuintes que queiram regularizar seus débitos fiscais. Os contribuintes têm até o dia 30 de Novembro para aderir ao programa aproveitando os descontos, a fim de quitar seus débitos de IPTU, ISS, taxas e outros de qualquer natureza e os não tributários, vencidos até 31/12/2020, em fase administrativa ou judicial.

Quem tem débitos junto à prefeitura, inscritos ou não em dívida ativa, contará com descontos de até 100% para quitação através do Refis. O programa oferece redução de multas, de juros e de correção monetária, para débitos fiscais decorrentes de fatos geradores até o final do ano de 2020 e desde que preenchidas as condições existentes no programa de recuperação fiscal municipal. Quem deseja renegociar as dívidas deve buscar o setor de IPTU, na sede da prefeitura.