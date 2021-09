Praça no Centro de Novo Hamburgo passa por reforma

O hamburguense que transita pela área central do município pode reparar no processo de revitalização da Praça 20 de setembro, onde recentemente foi realizada a capina e poda alta das grandes árvores, e já em alguns pontos o tradicional calçamento de pedra portuguesa foi reformado. Os bancos, onde a comunidade faz as paradinhas para tomar um bom chimarrão, ou apenas descansar, estão todos sendo reformados e pintados.

Outro ponto que está em reforma é o obelisco histórico, no centro da praça, em homenagem à data de 20 de setembro, o início da Revolução Farroupilha. O monumento construído em pedra rosa passa por uma trabalho de reconstrução para a sua cor original. Um produto químico em gel está sendo aplicado, retirando as camadas de tinta que foram aplicadas anteriormente, descaracterizando o valor histórico da construção.

"Estamos realizando um trabalho duradouro de reforma da nossa praça. O monumento que dá nome ao local, faz parte deste processo de retomada do valor histórico, por isso, nosso serviço é lento e contínuo para devolver à nossa comunidade, a praça nas características de como foi construída", explicou a secretária de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários, Greyce da Luz.