Uruguaiana cede área para instalação de usina de biomassa

Foi firmada, nesta semana, a concessão de uma área do município de Uruguaiana para a instalação de usina de biomassa, que vai produzir energia a partir da casca do arroz. O terreno, localizado na Charqueada, tem 7,85 hectares. A assinatura aconteceu em cerimônia na Pastoril.

De acordo com a empresa que instalará a usina, o projeto estima produção mensal de 8 MW de energia - o que é capaz de atender uma cidade com 100 mil habitantes. A iniciativa pretende gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos. Dos R$ 50 milhões destinados à instalação que serão aplicados, cerca de R$ 3 milhões ficarão com o município. A instalação da usina vai contribuir para o incremento no índice de retorno do ICMS.

Despesas de qualquer espécie (água, luz, entre outras) ficarão por conta da empresa instalada. O processo de instalação da empresa em Uruguaiana está previsto para ocorrer entre 18 e 24 meses. "A iniciativa alia desenvolvimento e sustentabilidade. A instalação de uma usina com produção de energia limpa e renovável prepara muito bem Uruguaiana para o futuro. Além disso, a geração de empregos é outro fator fundamental para o desenvolvimento e área econômica do município", destacou o prefeito Ronnie Mello.