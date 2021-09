Canela vai inaugurar escritório do Procon na semana que vem

A cidade de Canela passará a contar com um Procon municipal a partir da próxima semana para a mediação da resolução de conflitos com as empresas. O órgão de defesa do consumidor será inaugurado no dia 23 de setembro, às 14h, em ato marcado para acontecer na rua Dom Pedro II, nº 8, sala 1 . O horário de atendimento será das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30.

O secretário de Governança, Planejamento e Gestão, Marcelo Savi destaca que antes da inauguração a administração reunirá as entidades em uma reunião que acontece na Câmara de Vereadores, dia 17 de setembro, às 14h. "Queremos explicar as entidades que o Procon chega para ser aliada na intermediação dos conflitos" disse Marcelo. O órgão está à disposição dos consumidores de Canela para receber reclamações e denúncias de abusos praticados por fornecedores de produtos e serviços, bem como a apuração destes atos nas esferas administrativa e judicial.