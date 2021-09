Escola de 'hackers' ensina alunos da rede pública de Passo Fundo

A rede municipal de ensino de Passo Fundo criou iniciativas de ensino de programação para alunos que estão na educação básica. O Programa Escola de Hackers, da prefeitura e do Letramento em Programação já formaram mais de 5.000 crianças em habilidades básicas e que, futuramente, podem ajudar a diminuir a defasagem no número de profissionais capacitados para vagas existentes de trabalho no setor.

O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, define a importância desses projetos para o desenvolvimento dos alunos, sobretudo, com relação à criatividade, resolução de problemas e colaboração. "Na educação, aprender a programar computadores é uma oportunidade de desenvolvimento de uma modalidade de pensamento denominado 'computacional', que, conceitualmente, auxilia na decomposição de problemas, no reconhecimento de padrões, na abstração e na construção de algoritmos", destacou.

As atividades da Escola de Hackers e do Letramento em Programação envolvem alunos dos anos do Ensino Fundamental. O professor Selmar Rodrigues relata que o pensamento computacional é trabalhado com os estudantes em diferentes estágios. Após passar pela programação, percorre a criação de aplicativos e, então, a robótica. "O letramento inicia com atividades plugadas, com o uso de computadores, e eles vão aprendendo sobre a programação com uma linguagem acessível até estarem aptos para um novo processo de aprendizagem e criação", explicou.

Adriano Teixeira adiantou uma novidade: a partir de 2022, o EducaTechPF proporcionará a participação de todos os estudantes da rede em ações. Eles terão várias oportunidades de desenvolver habilidades que os levarão a um outro patamar para a transformação do mundo", revelou.