Expansão do hospital de Lajeado fica mais próxima

Em audiência realizada nesta terça-feira (14) em Brasília, o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, obteve autorização do presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Leonardo Rolim, para dar seguimento ao processo de promessa de permuta de área que permitirá a ampliação do Hospital Bruno Born (HBB). O próximo passo agora é o envio de um projeto de lei à Câmara de Vereadores para obter autorização para o repasse do terreno.

O projeto envolve três entidades: a prefeitura repassará um terreno do município localizado na rua Júlio May para o HBB. No local, o HBB construirá, com recursos próprios, uma nova sede para o INSS (que hoje fica localizado em prédio anexo ao hospital, na esquina da avenida Benjamin Constant com a rua Saldanha Marinho). Assim, o INSS sairá do prédio atual e irá para a nova sede, liberando o antigo terreno para a ampliação do hospital.

"Ficamos muito felizes porque esta ideia, que começou a ser elaborada há anos, está tendo um desfecho tão positivo. Com o envolvimento destas três entidades, conseguiremos melhorar o atendimento prestado pelo INSS, que terá uma nova e moderna sede na nossa cidade, e também viabilizar a ampliação dos serviços prestados pelo Bruno Born, que é uma referência para toda a nossa região", disse o prefeito.