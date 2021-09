Pelotas tem projeto para verificiar situação de recicladores

Homens e mulheres que encontraram na reciclagem a sobrevivência são o foco do projeto de extensão ReciclAÇÃO, ligado ao programa Saúde Coletiva da Universidade Católica de Pelotas(UCPel). A ação, iniciada em março deste ano, tem várias atividades voltadas à temática do reaproveitamento de resíduos, entre elas, um levantamento sobre a situação de saúde e do exercício da atividade dos trabalhadores dessa área.

Doenças crônicas, dificuldades para realizar uma consulta médica e desafios na separação dos materiais são alguns tópicos destacados pela pesquisa, até agora. Os dados vão ser usados para promover o acesso aos serviços de atenção primária à saúde, assim como melhorar as condições de trabalho na reciclagem.

O mapeamento dos recicladores de Pelotas, iniciado há cerca de três meses, é feito em duas frentes pelo projeto: em seis empresas de reciclagem cadastradas junto ao Serviço de Saneamento Autônomo de Pelotas (Sanep) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atendidas pela universidade. De acordo com o coordenador do projeto, Isaac Rodrigues de Lima, o levantamento é apenas uma etapa do projeto que serve para entendimento das necessidades dessa categoria. "O nosso objetivo é melhorar, de alguma forma, a vida dos catadores, sendo em oferecer acesso à saúde, em ajudá-los com questões sociais, em conseguir com o empresariado Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e orientar a importância de usá-los, além, é claro, de conscientizar a população do modo certo do descarte do lixo", explica Lima.

Com um questionário que aborda temas como sexo, idade, doenças de base e comorbidades, situação médica, renda, estrutura familiar e de moradia, o projeto já entrevistou 78 trabalhadores, destes 65 mulheres, nas seis empresas de reciclagem. No quesito saúde, este público apresentou como principais comorbidades hipertensão, diabetes e tabagismo. As mulheres apontaram dificuldades para realizar consultas ginecológicas. O projeto, também, detectou o calendário vacinal desatualizado, principalmente para tétano e hepatites.