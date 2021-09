Santo Ângelo estuda abrir espaço de atendimento para o pós-Covid-19

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, abriu a 11ª edição da Conferência Municipal de Saúde e anunciou o estudo, que está sendo realizado pela secretaria municipal de Saúde visando a instalação de um centro de atendimento de transtornos pós-Covid na cidade. De acordo com o prefeito, o número de pessoas contaminadas está caindo, mas é preciso se preocupar com aqueles que ficam com sequelas devido a doença.

"Pensando nisso, de forma conjunta com o Conselho Municipal de Saúde, estamos analisando a possibilidade de implantar uma estrutura para atender as pessoas com sequelas da doença, disponibilizando uma equipe multidisciplinar. Essa recuperação não encerra no período de incubação do vírus. Pacientes permanecem com sintomas respiratórios, motores e neurológicos, causando danos em seu cotidiano e necessitam de tratamento", afirmou.

O local para implantação ainda não está definindo, mas uma das ideias é de que possa ser instalado junto à UPA 24 Horas. Recentemente, a prefeitura firmou convênio com a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que proporciona atendimento para pessoas que sofrem com os transtornos pós-Covid. O programa fornece atendimento de fisioterapia e contará ainda com suporte psicológico.