Centro de Canela terá dois novos empreendimentos no ano que vem

A região central de Canela tem passado por uma reformulação completa com revitalização, novos atrativos turísticos, empreendimentos hoteleiros e imobiliários. Além disso, o anúncio da Azul da retomada dos voos de Porto Alegre para Canela e a chegada dos voos diretos de Canela para Florianópolis prometem também impactar definitivamente o fluxo de turistas e visitantes, atraindo ainda mais investimentos e valorizando a cidade serrana.

Duas grandes obras na chegada da cidade, já em fase adiantada, prometem mudar o dia a dia da área Central. O Loft 235 e o Loft Canela são empreendimentos da Construtora PRG e tem entrega prevista para maio e novembro de 2022, respectivamente. Eles estão localizados um ao lado do outro. O investimento total da construtora nas obras gira em torno de R$ 30 milhões.

Juntos, os dois empreendimentos irão proporcionar a abertura de 14 novas lojas com duas frentes, uma frente para avenida Osvaldo Aranha e a outra frente para a rua Danton Corrêa da Silva, as duas principais de acesso a Canela, além de 56 unidades residenciais. O Loft 235 terá 10 lofts com pé direito duplo e dormitório com suíte, 10 apartamentos com um dormitório, 3 apartamentos com dois dormitórios e cinco lojas. Já o o Loft Canela terá 12 lofts com pé direito duplo e um dormitório com suíte, 12 apartamentos com um dormitório, 9 apartamentos com dois dormitórios e 9 lojas.

"Estes dois novos empreendimentos irão proporcionar um impacto econômico muito positivo para Canela. A localização privilegiada, em duas das principais avenidas de Canela, vai mudar e valorizar as características desta área. Além disso, com a chegada do Araucá, temos certeza que vamos oferecer para Canela um novo momento quando o assunto é revitalização de sua área central", destaca Plínio Ghisleni, diretor executivo da construtora.

A empresa também já prepara o início das obras de um outro empreendimento, o Araucá. O prédio também ficará na avenida Osvaldo Aranha. A ideia é tornar a obra uma espécie de "obra de arte" do Centro da Cidade. A edificação 40 apartamentos, seis lojas, além de infraestrutura para os moradores. Em breve, a construtora deve anunciar o início das obras.