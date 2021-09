Bom Jesus lança edição da Feira do Livro para outubro

Com o tema 'Histórias, lembranças e memórias guardadas na gaveta será realizada de 13 a 16 de outubro a 27ª edição da Feira do Livro em Bom Jesus. O evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura será de forma híbrida no salão paroquial do município.

Parte da programação será presencial mantendo os protocolos sanitários e também através de lives pela internet nas redes sociais da prefeitura. A Patrona dessa edição será a professora e historiadora Lucila Sgarbi Santos. O homenageado será o artista plástico Agenor Conceição da Silva.

Entre as atividades que serão realizadas durante a Feira do Livro estarão quatro exposições permanente. Além disso, estão previstas palestras, bate-papos e rodas de conversa com a Patrona Lucila Maria Sgarbi Santos, e os escritores Helô Bacichette, Juventino Dal Bó, Marco Aurélio Barbiero, Josias Silveira e convidados, além de sessões de autógrafos.