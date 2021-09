Bairro de Novo Hamburgo vai receber posto da Agência de Emprego

A prefeitura de Novo Hamburgo anunciou a incrementa de um braço da Agência Municipal de Emprego (AME), que será montado no bairro Lomba Grande e aberto na quinta-feira (16). Moradores do bairro rural que estiverem em busca de trabalho podem comparecer, das 9h às 14h, na Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural, localizada na rua João Aluísio Allgayer, 1238.

Os candidatos a vagas de emprego devem apresentar documento com foto, currículo e, quem possuir, a Carteira de Trabalho. Importante ressaltar que a sede da AME, localizada no Centro da cidade, seguirá funcionando normalmente também na quinta-feira. Além da oferta de empregos em Lomba Grande, funcionários da AME vão orientar sobre outras questões como seguro-desemprego e sobre a nova carteira de trabalho digital.

A titular secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico , Paraskevi Bessa-Rodrigues, destaca que a criação desse novo espaço tem como objetivo o encontro, ou reencontro, com o mercado de trabalho dos cidadãos. A secretária enfatiza o compromisso com o desenvolvimento da cidade. "Uma cidade desenvolvida é aquela que oportuniza emprego, e é para isso que trabalhamos incansavelmente", diz Paraskevi.

Para o diretor do trabalho, responsável pela AME, Nelson Dietrich Júnior, trata-se de uma oportunidade importante para quem não pode ou tem dificuldade de se deslocar até a sede da AME no Centro. "Estamos levando as vagas disponíveis a quem precisa", disse o diretor. Ele destaca que esta iniciativa pode ser a primeira de uma série que colocará a agência ao encontro do trabalhador de Novo Hamburgo. "Nossa ideia é levar a agência a outros bairros, da mesma forma com toda a estrutura que possibilite o atendimento tal qual ele é feito na unidade do Centro", afirma o diretor.