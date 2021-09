Caxias do Sul prevê arrecadar R$ 600 milhões com PPP's

A prefeitura de Caxias do Sul intensificou as ações e os estudos de viabilidade para o encaminhamento de parcerias público-privadas (PPP) em alguns segmentos. Em live, o prefeito Adiló Didomenico e o secretário de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, Maurício Batista da Silva, detalharam o andamento e as finalidades do processo, bem como os benefícios que advirão das parcerias com o setor privado.

O secretário reafirmou que a prefeitura buscará parcerias "sem qualquer tipo de preconceito" para atrair investimentos, gerar empregos e melhorar a infraestrutura do município. "Temos um programa arrojado de buscar parceiros para investir e prestar o melhor serviço que a comunidade exige e precisa. No cenário atual, não temos condições financeiras nem de estrutura para garantir a qualidade que os contribuintes merecem", assinalou.

Batista da Silva estima que a carteira de projetos elaborada gere em torno de R$ 600 milhões em investimentos, dos quais R$ 300 milhões para consolidação no prazo de cinco anos a partir da assinatura dos primeiros contratos. Também projeta a criação de 2,5 mil empregos diretos e outros 3.000 indiretos, incluída a construção do aeroporto regional, que deverá movimentar outros R$ 400 milhões. Na semana passada, foi assinado o contrato para realização do projeto do novo aeroporto, no distrito de Vila Oliva, cuja finalização deve ocorrer em 360 dias.

que está sendo avaliada junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) A parceria mais avançada é a que envolve a iluminação pública,. De acordo com o secretário, a intenção é garantir investimento próximo a R$ 70 milhões para modernizar a rede, atualmente com quase 48 mil pontos, mas que não contempla todas as áreas da cidade. Recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou projeto de origem do Executivo alterando as regras da Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública (Cosip). Atualmente, m ais de 50 processos nesta área estão em andamento no Brasil, alguns já consolidados, inclusive em cidades gaúchas, como Sapucaia do Sul, Canoas e Porto Alegre.

Maurício ainda elencou como oportunidades em análise o Complexo da Maes a , o Parque de Eventos da Festa da Uva, a Estação Férrea e mobiliários urbanos, como relógios digitais, terminais de ônibus e placas indicativas das denominações de ruas. Ele entende como maior desafio atual e de períodos passados a definição da vocação destes espaços. "Queremos debater esta questão com a sociedade. A Maesa é nossa, sim, e de toda a população. Daí a importância de construir a ocupação de forma conjunta, envolvendo estruturadores que já tem experiência nestes processos. É preciso avaliar o potencial e as oportunidades de diferentes áreas, como lazer, entretenimento, cultura e atividades econômicas. O espaço precisa ser reaberto para que a sociedade usufrua dele diariamente", defendeu

Outros estudos envolvem a educação infantil, que tem demanda muito grande de vagas. Caxias do Sul, por exemplo, tem mais de 8 mil alunos atendidos por meio de contrato de gestão e compra de vagas, mas são necessárias, no mínimo, mais 2 mil. Em nível nacional, já existem iniciativas de PPP's em que o controle pedagógico continuará público, cabendo estrutura e material ao privado. A matéria também está sendo analisada.