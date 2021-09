O prefeito Rodrigo Battistella e o pároco de Nova Santa Rita, padre Leonardo Reichert, se reuniram com o arcebispo da Região Metropolitana, Dom Frei Jaime Spengler. O objetivo do encontro foi apresentar o projeto de uma representação da "Roccaporena" - uma capela italiana em homenagem à Santa Rita de Cássia - que será construída na cidade ainda este ano. A capela será construída no Loteamento do Parque. Após a capela estar pronta, será doada por Pércio Klaus, empreendedor do loteamento para a prefeitura, e esta doará para que a Paróquia de Nova Santa Rita faça a sua administração. Segundo Pércio, a capela será um novo ponto religioso na cidade, trazendo a história da padroeira do município e o novo ponto turístico de Nova Santa Rita. O início da construção está prevista para outubro.