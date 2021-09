Cães vítimas de maus tratos são resgatados pela polícia em Novo Hamburgo

O Canil Municipal de Novo Hamburgo acolheu uma cadela e cinco filhotes que foram vítimas de maus-tratos cometidos por duas mulheres no fim de semana. As duas, mãe e filha, de 53 e 26 anos, foram presas durante ação da Brigada Militar e de agentes da 3ª Delegacia de Polícia Regional.

Um cidadão presenciou o crime de abandono. Ele percebeu a caroneira do carro em que as duas mulheres estavam atirando a cadela e seus filhotes na Estrada do Quilombo, em Lomba Grande. Com a ajuda de vizinhos, o homem seguiu o veículo e conseguiu deter as mulheres até a chegada da polícia. Um dos filhotes morreu. Os animais que sobreviveram foram encaminhados para adoção responsável.

A secretaria municipal de Meio Ambiente faz um alerta: abandonar animais é crime previsto em lei federal, com pena de detenção de até cinco anos. As denúncias podem ser feitas presencialmente na prefeitura ou pelo site novohamburgo.atende.net, ou ainda para a Brigada Militar (telefone 190), de preferência acompanhada de provas que podem ser fotos e/ou vídeos.