Canoas fará PPP para reformulação da iluminação pública

Caxias do Sul, no início do ano, fez um movimento semelhante A prefeitura de Canoas vai apostar em uma parceria público privada (PPP) para a modernização da iluminação pública. Em contrato firmado com o BNDES, o município passa a contar com importante apoio na estruturação e modelagem da PPP.

O prefeito Jairo Jorge afirmou que a parceria vai possibilitar a adequação de postes, braços e a substituição de todas as lâmpadas por luminárias com tecnologia em LED. Além disso, será estudada a implantação de telegestão, modernizando e tornando mais eficiente o serviço prestado. A intenção é que haja redução de pelo menos 45% do consumo de energia elétrica nos pontos de iluminação pública modernizados para LED, comparativamente ao consumo de luminárias atuais do parque não modernizado, dos custos de operação e manutenção do parque de iluminação pública e até mesmo da criminalidade.

Em toda a extensão territorial de Canoas, são 33.007 pontos de iluminação pública. A partir de agora iniciam as atividades de estudos, diagnósticos e modelagens do projeto com previsão de término de, aproximadamente, 18 meses para, posteriormente ocorrer o leilão e depois a estruturação e a operação. "A iluminação pública é essencial à qualidade de vida, pois é um instrumento de cidadania que vai possibilitar aos munícipes desfrutar plenamente dos espaços públicos no período noturno", salienta o assessor superior para PPPs em Canoas, Luis Rogério Link.

Link destaca ainda que está comprovado que com uma iluminação pública de qualidade ocorre a diminuição da criminalidade, aumento da segurança viária, diminuição de acidentes, aumento no embelezamento das áreas urbanas e mais desenvolvimento econômico. Com essa PPP o parque de iluminação do município terá maior uniformidade na iluminação, com resultados satisfatórios em termos de conforto e valorização dos espaços, redução do consumo de energia, de custos de manutenção e impactos ambientais.