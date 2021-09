Canoas não teve óbitos por Covid-19 na semana passada

Com mais de 92% da população adulta vacinada contra a Covid-19, Canoas não registrou óbitos em decorrência do coronavírus na semana passada. A notícia está associada ao avanço da imunização e à testagem em massa da população, que facilita o rastreio e isolamento de pessoas com a doença, segundo avaliação da secretaria municipal da Saúde.

Desde o início de setembro, foram duas mortes. Agosto já havia apresentado o menor número de óbitos em 2021, com 19 vítimas. O levantamento leva em consideração os dados registrados até esta segunda-feira (13).

Quando comparados aos meses anteriores, a queda é ainda mais significativa. Em março, no auge da pandemia, 486 canoenses perderam a vida em decorrência de complicações da Covid-19. Depois, o número caiu para 158 em abril, 99 em maio, 78 em junho e 58 em julho. "A redução da letalidade da Covid-19 em nosso município é notável, resultado da melhora no quadro da pandemia, alavancado pela expansão do processo de vacinação. Quanto mais pessoas imunizadas, mais vidas serão salvas", destaca o secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos.