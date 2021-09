Lajeado recebe aval do Estado para iniciar obras na ERS-130

desafogar o tráfego nos arredores da rótula da ERS-130 O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo recebeu do governador Eduardo Leite autorização para que o município possa dar início ao processo licitatório que fará a contratação da execução da obra que visa, localizada junto à fábrica da BRF. O ponto a ser reformulado é considerado um dos mais críticos do trânsito local e regional.

"Conseguimos desenhar em conjunto uma alternativa para viabilizar uma obra grande como esta neste momento de dificuldade. Agora, temos que dar andamento ao processo para que possamos o quanto antes iniciar este trabalho que facilitará o trânsito em toda a região, tornando mais seguro para famílias e empresas transitarem por ali", disse o prefeito.

Com o aval, a prefeitura poderá dar início ao processo de licitação, enquanto outros trâmites burocráticos seguem para a formalização da documentação necessária. Quando tudo estiver formalizado, o município já estará com a licitação adiantada e poderá dar início às obras com mais agilidade.

O trecho é visto como um gargalo que prejudica a mobilidade e a logística de empresas instaladas na região, que enfrentam dificuldades para acessar a rodovia ou deslocar-se entre municípios. A obra projetada para o trecho é a construção de uma passagem inferior sob a rodovia ERS-130, que ligaria o bairro São Bento ao bairro Moinhos por baixo da rodovia, com a execução de pistas laterais para o trânsito local. Com isso, a rótula hoje existente seria eliminada, e o trânsito da rodovia estadual circularia livremente pela pista principal.

A obra será executada pelo município de Lajeado, tendo como contrapartida a transferência de imóvel do Estado (a área do Daer localizada no centro da cidade, junto à Avenida Benjamin Constant) para o município como forma de pagamento. A licitação deve sair nas próximas semanas.