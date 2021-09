Caxias do Sul apresenta novo plano ao setor turístico

A secretaria de Turismo de Caxias do Sul apresentou o novo Plano Municipal de Turismo às entidades do município ligadas ao setor. Cerca de 60 pessoas compareceram ao local. O texto do plano foi desenvolvido pela turismóloga Ivane Fávero, em conjunto de empresários e representantes do turismo da cidade e da equipe técnica da secretaria, em uma série de reuniões on-line, ao longo de dois meses.

O novo plano é fundamentado nos resultados do Radar Turístico de Caxias do Sul, apresentado em abril. Ivane apresentou aos presentes a metodologia de desenvolvimento e uma linha do tempo da construção do texto. O documento de mais de 140 páginas destaca os pontos fortes e fracos da cidade, além das ações a serem realizadas, elencadas em ordem de prioridade, para fortalecer o setor nos próximos anos.

Além disso, demarca os novos posicionamento e visão da cidade em relação ao turismo. As ações prioritárias para fomento no turismo local e regional são a construção de uma identidade turística na cidade, o planejamento de endomarketing, acesso às informações turísticas, busca do Selo Turismo, uso da marca serra gaúcha como força regional e investimento em infraestrutura. Posteriormente, o plano será entregue à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, para ser debatido entre os parlamentares e, caso aprovado, tornar-se lei.