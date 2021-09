São Leopoldo inicia aplicação da dose de reforço e vacina adolescentes

Nesta terça-feira (14) de setembro, a secretaria da Saúde (Semsad) de São Leopoldo inicia a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs). A equipe volante da Semsad visitará o Lar São Francisco e o Lar Santa Elizabeth. Nesse primeiro momento, as doses terão como destino idosos que já receberam duas doses há no mínimo seis meses.

Já na quarta-feira (15), a prefeitura retoma a vacinação de jovens a partir dos 17 anos, com o sem doenças prévias. A vacinação para esse público havia sido iniciada em agosto, mas o município recebeu uma recomendação do Estado para que parasse a imunização, até que houvesse autorização por parte do Ministério da Saúde.

Para esse público serão destinadas doses do laboratório Pfizer, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A ideia é baixar gradualmente a idade. A divulgação ocorrerá através das redes oficiais da prefeitura.

"A cidade sempre foi pioneira nas ações relacionadas com a vacinação. Agora não será diferente. Com a autorização em mãos, vamos iniciar imediatamente a dose de reforço nas ILPIs. Fico feliz também com a possibilidade de retomar com os jovens, uma batalha liderada por São Leopoldo", reforçou o secretário da Saúde Marcel Frison.

A prefeitura seguirá, também, nesta terça-feira com a aplicação de primeira dose da vacina contra a covid-19 em toda população com 18 anos ou mais. O Ginásio Celso Morbach, na avenida dom João Becker, e o Centro de Eventos, na avenida São Borja, 1860, terão expediente das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h. A aplicação descentralizada ocorrerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) parque Mauá, na rua Vitória, SN - Parque Mauá.

Nos três locais também serão aplicadas as segundas doses do imunizante para a conclusão do esquema vacinal: Pfizer, para quem realizou a primeira até o dia 04 de julho; Coronavacpara quem completou 28 dias de intervalo da primeira dose e Astrazeneca/Fiocruz para quem recebeu a primeira dose até 1° de julho.