Programa criado para buscar soluções em áreas de regularização fundiária é retomado em São Leopoldo

Foi retomado, em São Leopoldo, o Programa Inclusão Urbana nas comunidades de São Leopoldo. A iniciativa, que é uma parceria entre a prefeitura de São Leopoldo e a Unisinos, busca desenvolver ações na Ocupação Renascer, localizada no bairro Vicentina, zona oeste da cidade, onde moram atualmente 47 famílias.

Cerca de 30 alunos da graduação em Arquitetura e Urbanismo, acompanhados das professoras do curso Debora Becker, Patricia Nerbas e Rosane Bauer, visitaram a ocupação e fizeram o reconhecimento da área onde tiveram contato com a comunidade e coletaram informações para desenvolverem seus projetos. As visitas presenciais haviam sido interrompidas devido a pandemia da Covid-19.

O programa Inclusão Urbana foi iniciado em março de 2017 e propõe soluções urbanísticas, em conformidade com a legislação, para famílias que hoje ocupam áreas passíveis de Regularização Fundiária. De acordo com a diretora de Programas Habitacionais de São Leopoldo, Natalia Alano, sem recursos do governo federal para produção habitacional, a regularização fundiária se tornou ainda mais importante para a garantia do direito à moradia digna. "Essa iniciativa na cidade, na medida em que reúne a sociedade civil, o poder público e a universidade, articula ações para evitar a remoção e promover a regularização", explicou.

A renovação do projeto foi assinada no segundo semestre de 2021 e seguirá atuando em outras comunidades de São Leopoldo. Além das ações previstas na Ocupação Renascer, o programa atuou também nas comunidades: Cerâmica Anita, Padre Orestes, Tancredo Neves e Arroio Gauchinho.