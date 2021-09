Centro logístico e frigorífico devem gerar 500 empregos em Pelotas

A cidade de Pelotas receberá dois grandes empreendimentos com potencial de gerar cerca de 500 novos empregos nos próximos meses. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (13) em reunião da prefeita Paula Mascarenhas com o empresário Francisco Oliveira.

Estão previstas a instalação de um frigorífico, no bairro Areal, e de um centro logístico para escoamento de grãos, no distrito industrial. O investimento total gira em torno de R$ 110 milhões. A prefeita agradeceu pela demonstração de confiança no município e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. "A iniciativa é muito bem-vinda. Eu tenho o maior respeito em quem justamente quer investir na cidade para gerar emprego e renda", destacou Paula.