Nova escola infantil começa a ser construída em Nova Petrópolis

A prefeitura de Nova Petrópolis iniciou as obras da nova escola de educação infantil da localidade de Linha Imperial. Foram realizados serviços de terraplanagem no terreno, situado na Rua Antônio Schoeler.

Na sexta-feira (17) serão recebidas as propostas financeiras da tomada de preços para a construção do prédio, que terá capacidade para atender 80 crianças de berçário e maternal. "A construção de uma nova escola é uma reivindicação constante desta região do município, que será atendida a partir de um investimento próximo a R$ 1,7 milhão. São recursos próprios da prefeitura, o que garantirá muito mais celeridade ao andamento da obra", afirma o prefeito Jorge Darlei Wolf.

A nova escola terá área total de 586,50 metros quadrados, sendo 170 metros quadrados na soma das quatro salas de aula. A inauguração do espaço ainda não está definida pela prefeitura.