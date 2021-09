Quinzena do Doce aquece vendas de doceiras na região central de Pelotas

a segunda edição, deste ano, da Quinzena do Doce Quem passa pelo Calçadão de Pelotas tem percebido o colorido e a variedade dos tradicionais doces pelotenses dispostos em uma banca instalada no coração da área central. A iniciativa integra, organizada pela prefeitura de Pelotas, associação dos produtores de doces de Pelotas e Sebrae para estimular o segmento e o consumo do produto. A ação ocorre até esta sexta-feira (17).

A proposta lançada para superar parte dos impactos provocados pela pandemia e aproximar o doce do pelotense e de visitantes da cidade, tem dado certo e atraído centenas de pessoas diariamente. Desde o começo desta segunda ação, na semana passada, quatro mil doces já foram comercializados, com destaque para o quindim e o bombom de morango que lideram as vendas. A expectativa da Associação dos Produtores de Doces de Pelotas é de, ao menos, atingir a marca da edição realizada em julho, quando foram comercializados mais de 14 mil doces.

"Como não temos Fenadoce há dois anos, esse tipo de evento é importante não apenas para nós doceiras, mas para a população que busca um doce de qualidade e procedência. E com certeza é uma grande oportunidade de vendas do nosso produto", disse a presidente da Associação, Simone Bica.

A ação, criada no ano passado, foi repetida esse ano durante a Semana de Pelotas e agora chega a mais uma realização. Na banca localizada, quase em frente da Galeria Central, 13 doceiras se revezam na comercialização de 14 variedades dos tradicionais doces pelotenses à base de ovos e que contam com o selo de indicação geográfica, além de outras opções derivadas com combinações de chocolate. O atendimento no local é das 9h às 19h.