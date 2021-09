Projeto voltado a imigrantes será ampliado em Lajeado

O projeto de extensão "Vem pra cá!", da Univates, que oferece aulas semanais e gratuitas de Língua Portuguesa como língua adicional para imigrantes vai ampliar as atividades na cidade de Lajeado, com aulas que passam a acontecer também no bairro Universitário, aos domingos, das 15h às 17h. As aulas acontecem no endereço rua Nossa Senhora de Lourdes, na sala ao lado da igreja. No Colégio Castelo Branco as aulas continuam nas terças-feiras, das 9h às 11h.

A ampliação das aulas busca oferecer mais uma oportunidade para imigrantes participarem das atividades, uma vez que, durante a semana, muitos trabalham nos horários em que as aulas tradicionalmente acontecem.

A oferta de aulas de língua portuguesa como língua adicional é uma forma de a universidade auxiliar a comunidade imigrante, crescente em Lajeado, possibilitando mais autonomia na comunicação, na vida cotidiana e no exercício da cidadania no Brasil. As aulas são ministradas por acadêmicos e professores voluntários do projeto "Vem pra cá", coordenados pela professora Maristela Juchum. Os acadêmicos que assumiram as aulas no bairro Universitário estão matriculados na disciplina de Vivências em Território do Aula , nova proposta de graduação da Univates, que oferece componentes curriculares cujas ações estão vinculadas à extensão universitária.