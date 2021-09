Programa de logística reversa atua em 19 cidades da região dos Vales

A ação de logística reversa do setor do tabaco segue com mais um roteiro de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Agora chegou a vez de os produtores das regiões dos vales do Rio Pardo e Taquari fazerem a devolução dos recipientes dos produtos usados nas suas propriedades. O programa realizado pelo Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) em parceria com a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) iniciou a coleta itinerante nesta segunda-feira, que beneficiará 19 municípios.

Serão percorridos 202 pontos de coletas até o dia 1º de novembro. O primeiro município do roteiro foi Santa Cruz do Sul, onde 32 localidades rurais serão visitadas até 16 de setembro. Na sequência, as equipes do programa irão para as áreas de produção de tabaco em Rio Pardo, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Vale Verde, General Câmara, Venâncio Aires, Mato Leitão, Santa Clara do Sul, Taquari, Bom Retiro do Sul, Vera Cruz, Vale do Sol, Candelária, Novo Cabrais, Cerro Branco, Caçapava do Sul e Cachoeira do Sul.

O coordenador do programa, Carlos Sehn, lembra que o recebimento é realizado seguindo todos os protocolos e recomendações sanitárias por conta da pandemia da Covid-19. "Os produtores devem respeitar as normas, como uso de máscara e o distanciamento na hora da entrega dos recipientes", observa. Sehn destaca ainda que as embalagens devem estar tríplice lavadas, perfuradas, secas e com as tampas removidas para devolução juntamente com os recipientes. Os produtores participantes recebem comprovantes para apresentação aos órgãos ambientais