Empresários de Triunfo, Montenegro e Nova Santa Rita terão consultorias

Com o objetivo promover o crescimento sustentável das micro e pequenas empresas a partir da aplicação de práticas de gestão, a Braskem e o Sebrae RS criaram o Programa de Apoio ao Empreendedorismo local. O objetivo é orientar 60 micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEIs) com consultorias online gratuitas nas áreas de estratégia e planejamento, finanças, pessoas, marketing e vendas. As inscrições serão abertas a partir de 14 de setembro.

Serão oferecidas até 19h de consultorias online de acordo com as necessidades do empreendedor e que serão mapeadas a partir da definição do perfil empresarial de cada um, por meio de ferramenta utilizada pelo Sebrae para medir a maturidade de gestão. O programa gratuito de capacitação é voltado a empresas de qualquer segmento das regiões de Triunfo, Nova Santa Rita e Montenegro, com faturamento anual bruto de até R$ 4.8 milhões.