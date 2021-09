Assinado o contrato para elaboração do projeto de aeroporto em Caxias do Sul

projeto do Aeroporto da Serra Gaúcha O contrato para elaboração do, no distrito de Vila Oliva em Caxias do Sul, foi assinado em uma solenidade com a presença dos envolvidos no processo e de autoridades convidadas. A empresa vencedora da licitação, a Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda, foi representada por Adão dos Santos, que assinou o documento junto com o prefeito Adiló Didomenico.

O projeto contemplará a infraestrutura com pista de quase dois quilômetros, pátio, hangar, pista complementar e terminal de passageiros. O prazo para conclusão é de 360 dias, com investimento da ordem de R$ 1.5milhão.

Para o prefeito, a construção do novo aeroporto pode ser comparada à chegada do trem em Caxias, em 1910. O prefeito reforçou com o representante da empresa que seria muito importante que o projeto pudesse ser concluído antes do prazo máximo. "Uma das maiores dificuldades que a nossa região possui é a falta de infraestrutura. Esse aeroporto veio para trazer o progresso que precisamos não só na cidade, mas em toda região. Na função que ocupo, tenho que reconhecer todos os prefeitos que nos antecederam, porque esse projeto iniciou em 2003. Nós agora vamos pisar no acelerador, para no ano que vem, licitarmos a obra", afirmou.