Cesta básica em São Leopoldo tem elevação de 10% em setembro

os efeitos da inflação Para conferirno setor de alimentos e os impactos ao bolso do consumidor, foi realizada em São Leopoldo, na segunda semana de setembro, a pesquisa de valores de produtos que compõem a cesta básica. O levantamento realizado pelo Procon local ocorreu em supermercados na região central do município para aferir os menores valores dos 27 produtos que compõem a lista. A pesquisa é realizada de maneira mensal, verificando as variações através de um comparativo sempre do mês atual, para o mês anterior nos preços dos mercados e também considera o mínimo necessário para um consumo familiar ao longo de um mês inteiro.

Neste mês de setembro, verificou-se um aumento de 10% em relação ao mês anterior. Desta maneira, vale ressaltar que o preço total do supermercado de menor valor, totalizando atualmente a cesta básica mais barata neste mês, é de R$ 616,54.

Chamou a atenção do Procon os valores singulares dos produtos dentre eles produtos alimentícios, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza, pois, além dos aumentos, houve variações específicas em mais de 50%, em relação ao mês de agosto. Conforme tabulação dos dados colhidos, os principais aumentos ocorreram com acréscimo na cebola e no extrato de tomate com (54%), seguido do creme dental com (40%) e no sabão em barra com (25%). Por outro lado, houver redução no quilo da carne de segunda, que custa 27% a menos em relação ao período anterior.

A diretora do Procon, Neusa Azevedo, afirma ainda que a pesquisa é de fundamental importância e que os preços praticados se referem a data da realização da pesquisa, bem como disponibilidade de estoque dos produtos e que podem apresentar variações de preços após este período. Ela reforça ainda que a fiscalização se faz constante. "Solicitamos a apresentação das notas fiscais de compra para os comerciantes aonde são analisadas e calculadas minuciosamente para verificar se há abusividade na majoração do lucro no preço de venda comercializado ao consumidor final. Caso seja constatada a abusividade o proprietário do estabelecimento será notificado", disse ela, reiterando aos consumidores a prática de pesquisa de preços antes da realização das compras.