Prefeitura libera R$ 31 milhões para loteamentos em Santa Maria

Estão em andamento as obras de construção das unidades habitacionais do Loteamento Vila Jardim, no bairro Camobi em Santa Maria. Ao todo, são 19 novas casas a serem construídas com recursos do Programa Mãos à Obra, que foram liberados após ficarem retidos por cerca de 10 anos, até então, sem possibilidade de aplicação. A prefeitura de Santa Maria aportou contrapartida financeira e, além disso, elaborou os projetos necessários.

"Valeu a pena a nossa insistência para liberarmos os R$ 31 milhões do Programa Mãos à Obra. É uma obra que já deveria ter sido entregue há muito tempo e que, finalmente, conseguimos colocar em andamento depois de uma incansável busca para termos acesso a esses recursos. Através desse investimento, estamos entregando mais dignidade às famílias de uma das regiões mais vulneráveis de Santa Maria", afirma o prefeito Jorge Pozzobom.

A empresa responsável pela execução das residências é a Binotto Construções Ltda, com fiscalização da arquiteta Lidia Gomes Rodrigues. O valor total do contrato é de R$ 1.7 milhão. A ordem de serviço foi assinada em 3 de setembro. Esse contrato diz respeito apenas a construção das casas. As unidades habitacionais serão destinadas a famílias da Vila Jardim que, atualmente, residem em áreas de risco que não poderão ser regularizadas em função da legislação vigente.

Conforme o projeto, as casas possuem dois quartos, um banheiro, sala de estar e cozinha contíguas e varanda. Uma das casas construídas também estará equipada para pessoas com deficiência. Porém, as demais também terão condições de serem estruturadas para essas pessoas, caso seja interesse dos moradores.