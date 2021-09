Nova UBS de Parobé deve atender cerca de 6,5 mil pessoas

A prefeitura de Parobé inaugurou a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Vila Nova. A unidade atenderá os moradores dos bairros Vila Feliz, Planalto, Vila Nova e Fazenda Pires. O espaço, localizado na rua Adão Pires Cerveira, número 111, conta com uma área de 459,85 metros quadrados destinados a ofertar atendimento a 6.500 moradores da região. O investimento para construção da unidade de saúde foi de R$ 829 mil.

Com a entrega da obra, a população agora é acolhida pela equipe de profissionais de saúde em um novo local, amplo e com infraestrutura adequada para um atendimento de maior qualidade aos residentes da região.

Segundo o prefeito Diego Picucha, com a entrega de mais essa obra de saúde, haverá o acesso aos serviços de saúde do município para a comunidade local, que até o ano de 2018 recebia atendimento em uma unidade com estrutura física de 40 metros quadrados. "Com a entrega desta unidade damos mais um importante passo na estruturação da política pública de saúde em. Essa é a terceira unidade de saúde que entregamos à comunidade", destacou o prefeito.

A secretária de Saúde Ana Elisa de Lima destaca que a unidade tem uma estrutura ampla, contando com 28 salas. "Dentre as salas temos uma recepção ampla, um consultório odontológico, três consultórios médicos, um consultório de enfermagem, uma sala de triagem para aferição dos sinais vitais, uma sala de inalação e aplicação de medicamentos, uma sala de procedimentos, uma sala de imunização, uma sala de educação em saúde onde serão realizadas atividades em grupo com a população local, uma sala de gerência onde teremos uma gerente responsável pela UBS, sala de esterilização de materiais, expurgo, depósito de materiais de limpeza, copa e sanitários", detalha a secretária.