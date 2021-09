Governo estadual autoriza realização da Estrela Multifeira

A comissão organizadora da 7ª Estrela Multifeira recebeu a autorização oficial do governo do Estado para a realização do evento, nos dias 29 a 31 de outubro e 05 a 07 de novembro, no Porto de Estrela. O documento é assinado por Marcelo Alves, secretário executivo do Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19 e chefe de gabinete do governador Eduardo Leite, dando aval ao evento mediante cumprimento dos protocolos que estarão vigentes no período da programação.

A liberação também requer o compromisso dos realizadores com a fiscalização dos protocolos, por meio de monitores para orientação e auxílio do público para o cumprimento das regras, semelhante ao que ocorre na Expointer. Tais medidas já estavam em fase de encaminhamento e se somam a um conjunto de outras intervenções programadas pela organização. Essa autorização estadual complementa as do governo de Estrela e da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), que já foram obtidas anteriormente.