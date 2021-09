Unidade da BRF em Marau vai receber investimento de R$ 51 milhões

A BRF está investindo R$ 51 milhões em sua unidade localizada na cidade de Marau, no norte do Rio Grande do Sul. O valor integra o aporte de R$ 171 milhões já anunciados pela Companhia para o Rio Grande do Sul no início de agosto. Os recursos têm como finalidade a modernização da planta e a ampliação da produção de salsichas.

O anúncio foi feito pelo CEO global da BRF, Lorival Luz ao prefeito do município, Iura Kurtz, em encontro realizado na sede da companhia, em São Paulo. Os R$ 171 milhões destinados ao Rio Grande do Sul como um todo serão direcionados para a modernização e ampliação das unidades produtivas da BRF em Marau e Serafina Corrêa, no Norte do Estado, e em Lajeado, no Vale do Taquari, além de uma nova fábrica de rações em Gaurama. A unidade de rações de Arroio do Meio, também no Vale do Taquari, igualmente contará com aportes para modernização da fábrica. O investimento será realizado majoritariamente ainda em 2021.