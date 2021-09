Projeto de tampinhas em Santa Cruz do Sul chega a sete toneladas

O Projeto Bem na Tampa do Hospital Santa Cruz (HSC) segue colaborando para a reciclagem do lixo ambiental e, ao mesmo tempo, reverter fundos para a Instituição. Em agosto, a campanha atingiu o total de sete toneladas de tampas plásticas e lacres metálicos arrecadados desde o início do projeto, em 2018.

Ao todo já são 7.545,50 quilos de materiais doados pela comunidade, com a participação de escolas, grupos de escoteiros, comércio e empresas da região que têm colaborado para a conscientização e preservação ambiental por meio da reciclagem. Desse montante, 7.153 quilos são de tampas plásticas e 392,50 quilos são de lacres metálicos.

Para participar basta juntar tampas plásticas de qualquer tipo (refrigerantes, sorvete, creme dental, margarina, café, produtos de limpeza etc) e depositar nos coletores que estão disponíveis em diferentes pontos da cidade, além do próprio hospital. Os lacres metálicos de latinhas devem ser acondicionados em garrafas pet de dois litros para facilitar o envio à reciclagem.

O objetivo do Bem na Tampa é conscientizar a população de que esse material pode ser reciclado, diminuindo o lixo ambiental, e contribuir com a perspectiva institucional de sustentabilidade. Os valores obtidos são recursos livres que entram e garantem o atendimento de demandas urgentes da Instituição, tais como a aquisição de itens de rouparia. Em 2020, por exemplo, foram adquiridos 50 camisolas para gestantes, 70 travesseiros e 11 colchões piramidais.