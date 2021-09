Interior se divide na programação da Semana Farroupilha

Chegada do 20 de setembro mobilizou as comunidades e artistas para a celebração da data nos municípios /Gustavo Mansur/Palácio Piratini/DIVULGAÇÃO/CIDADES

João Dienstmann

Por esse motivo, as cidades do interior gaúcho se dividem na forma de promover as festas ao longo desta semana. Enquanto municípios como Canoas, Lajeado e Rio Grande terão o Acampamento Farroupilha, onde as famílias se reúnem nos piquetes e confraternizam entre si, São Borja, um dos berços do tradicionalismo, cancelou os desfiles, mas manterá parte das festividades. Na serra gaúcha, as vizinhas Canela e Gramado também terão diferenças nas propostas, e a exigência de comprovação da vacina contra a Covid-19 ocorrerá em Canoas e São Leopoldo. O que as une são os protocolos sanitários, que proíbem aglomerações, e o tema central, o bicentenário de Anita Garibaldi, chamado para a ocasião de "Caminhos de Anita".

O mês de setembro se divide em duas comemorações aos gaúchos. Primeiro, o dia da Independência do Brasil, no passado 7 de setembro, relembramdo a pátria, e o 20 de setembro, tradicional por elevar as cores do Rio Grande do Sul e saudar a Revolução Farroupilha. Se a data que se aproxima, na próxima segunda-feira, é de festejos com um bom churrasco e chimarrão típicos da nossa cultura, alguns elementos ainda não são possíveis de retornar pela perseverança do cenário da pandemia - ainda que a vacinação tenha avançado.

Gramado conta atividades presenciais em quatro locais; Canela opta pelo virtual

Já em Canela, a cultura e a tradição gaúcha são difundidas de forma digital na Semana Farroupilha de Canela. É o segundo ano consecutivo que o evento, promovido pela prefeitura de Canela, acontece em formato virtual. Shows musicais, apresentações de dança, declamações de poesias e oficina de gastronomia típica são as atrações que serão transmitidas pelos canais oficiais no Youtube e Facebook. Com os protocolos de segurança necessários, o material foi gravado em um churrascaria da cidade e será transmitido diariamente a partir das 20h pelas redes sociais.

As comemorações da Semana Farroupilha iniciam nesta segunda-feira em Gramado. A programação que contará com várias ações culturais incluindo oficinas de brinquedos tradicionalistas, workshops desenho de desenho a carvão, contação de histórias, teatro de bonecos, apresentações musicais, tertúlias, dentre outras atividades presenciais. As atividades ocorrem no Centro de Cultura da Várzea Grande, CTG Manotaço, Centro Municipal de Cultura Prefeito Arno Michaelsen, Coreto da Praça Major Nicoletti, além de programações virtuais.

Cidades do Vale do Taquari organizam Acampamento Farroupilha

Parque Princesa do Vale, em Estrela, vai receber os piquetes para as festividades Rodrigo Angeli/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Algumas das principais cidades do Vale do Taquari terão o tradicional Acampamento Farroupilha para os festejos do 20 de Setembro. Em Lajeado, a montagem das estruturas dos 15 ranchos começou há cerca de 15 dias no Parque Professor Theobaldo Dick. O evento acontecerá entre os dias 14 e 20 de setembro. Em função disso, parte do estacionamento do Parque dos Dick, onde acontecerão as atrações e o acampamento, ficará interrompido até o final do evento.

A abertura da 3ª Semana Farroupilha do município será na terça-feira, às 19h30, com a chegada da Chama Crioula. Atrações como shows, apresentações artísticas e exposição na Casa de Cultura também integrarão a programação do evento. A novidade deste ano será o Show Farroupilha em Movimento, em que um caminhão que percorrerá as principais ruas de Lajeado levando músicas cantadas pelos artistas Daniel Torres e Borghettinho. Em Encantado, o Parque João Batista Marchese abriu no fim de semana para os tradicionalistas.

Já na cidade de Teutônia, a comissão organizadora do evento decidiu que não haverá shows e apresentações musicais, com intuito de evitar aglomerações. No Acampamento Farroupilha, junto ao Centro Administrativo Municipal serão realizadas algumas apresentações artísticas dos CTGs Rincão das Coxilhas e Porteira dos Pampas, assim como, algumas atividades promovidas entre os piquetes. Também haverá visitação das escolas ao acampamento, que ocorrerá com duração de 30 minutos por turma, mediante agendamento realizado pela secretaria de educação. O tradicional Desfile Farroupilha ocorrerá no dia 20 de setembro, a partir das 9h30, somente com a participação de cavalarianos.

Entre 14 e 20 de setembro, o Parque Princesa do Vale, em Estrela, será o ponto de encontro para as festividades. O evento acontece no formato híbrido, com atividades presenciais e online. Um piquete está sendo construído no parque para ficar à disposição da comunidade e das entidades tradicionalistas. As transmissões acontecem pelo Facebook da prefeitura de Estrela. "A intenção é promover a união e levar a cultura gaúcha para o maior número de pessoas", ressalta a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carine Schwingel.