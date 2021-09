Mais de 10 mil pessoas fazem cadastro para o auxílio emergencial de Canoas

Após a notícia da prorrogação do programa auxílio emergencial em Canoas, 10.410 cidadãos se cadastraram para receber o benefício. As inscrições foram realizadas de forma online e na sede das cinco subprefeituras da cidade, presencialmente, entre os dias 1º e 6 de setembro. A lista final dos contemplados será divulgada no dia 16 de setembro.

O grupo de inscritos é composto por 8.608 mulheres e 1.802 homens, com 1.012 pessoas com deficiência, 1.201 lactantes e 275 gestantes. O secretário municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini, disse que o auxílio foi prorrogado para conseguir ajudar ainda mais as pessoas afetadas pelos efeitos socioeconômicos da pandemia. "A Covid-19 mudou a realidade de todos nós. Muitas pessoas perderam o seu sustento e precisam da nossa ajuda para colocar comida na mesa da família. O programa tem como principal objetivo cuidar das pessoas e, também, salvar vidas", afirma Martini.

Ao todo, cinco mil canoenses serão contemplados com R$ 200,00 mensais e R$ 96,00 no cartão TEU, durante três meses Para se inscrever, a pessoa precisava ser maior de 18 anos, estar regularizada no Cadastro Único, morar em Canoas e ter renda per capita menor do que meio salário mínimo.