Cruz Alta vai receber filial das Casas Bahia

No dia 15 de setembro, Cruz Alta receberá a primeira loja da Casas Bahia na cidade. A nova loja, que está localizada na região central de Cruz Alta, deve gerar cerca de 30 empregos diretos.

Com conceito inovador, a unidade oferecerá diversas facilidades para os consumidores da região. Entre eles, a conveniência da experimentação dos produtos, desde TV's Smart e smartphones, eletroportáteis, refrigeradores, até uma linha completa de móveis e colchões. O mix de produtos nas lojas físicas e no marketplace é composto por 30 milhões de itens.

"Teremos um espaço amplo e acolhedor, com nossa equipe de vendas preparada para prestar o melhor e mais rápido atendimento, atuando como verdadeiros consultores. Sem dúvida os moradores de Cruz Alta terão uma experiência única e multicanal de compra, com o total acesso ao conteúdo do site e da loja física em um só lugar", destaca Marcelo Igreja, diretor Regional da Via.