Feira do Mel, Rosca e Nata movimentou R$ 500 mil em Ivoti

O sucesso de comercialização de produtos, a organização e os protocolos de segurança foram os assuntos tratados na reunião avaliativa pela comissão organizadora da 14ª Feira do Mel, Rosca e Nata de Ivoti. Conforme o vice-presidente da Cooperativa dos Apicultores de Ivoti, Cláudio Waldir Neis, o evento superou as expectativas, tendo o faturamento de mais de R$ 500 mil em produtos.

"Sem dúvidas foi um evento de muito sucesso, estamos contentes, principalmente pelos expositores terem comercializado os seus produtos. Foram mais 13 mil roscas vendidas, cerca de 2.200 kg de mel comercializados, totalizando um faturamento de meio milhão de reais em produtos", comenta.

A comissão também pontuou aspectos que foram sucesso nesta edição. Conforme a diretora de Turismo, Raiama Trenkel, a edição deste ano superou as expectativas. "Na questão econômica tivemos um êxito muito positivo. É importante ressaltar que pelo evento não ter ocorrido no ano passado, tínhamos uma expectativa grande na realização deste ano. Quando elaboramos o plano de contingência com a secretaria de Saúde, sempre foi pensando em fazermos um evento seguro para que o visitante que viesse ao local, usufruísse do espaço com segurança e claro, aproveitasse o momento de lazer em família", conclui.