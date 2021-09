Escolas de Santa Clara do Sul tem projeto com hortas

"Quem planta colhe", segundo o velho ditado popular. Os alunos das escolas municipais de ensino fundamental de Santa Clara do Sul aprendem isso desde cedo na prática, através do projeto de Hortas Escolares.

Intensificado desde 2018 nas escolas do município por meio do programa Santa Clara Mais Saudável, o projeto tem o objetivo de incentivar que os alunos plantem, colham e produzam alimentos frescos e saudáveis, para o próprio consumo na merenda escolar. Junto com a colheita, são recompensados com saúde, bem-estar, aprendizados sobre o manejo e o cultivo do solo e dos alimentos. "Cultivando os nossos próprios temperos, hortaliças e chás, estamos estimulando os alunos a terem uma vida mais saudável e também se tornarem indivíduos mais conscientes e sustentáveis", acredita o secretário de Educação, Cultura, Desporto e Juventude, Mauro Heinen.