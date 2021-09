Rua dos Jardins será mais um atrativo de Nova Petrópolis

A secretária de Turismo, Indústria e Comércio deu sequência à construção da Rua dos Jardins, futuro atrativo turístico no Centro de Nova Petrópolis. Foram concluídas as obras das calçadas da via, que fica entre as ruas João Leão e Antônio Haugg. Na próxima etapa, será concluído ajardinamento e a instalação de elementos decorativos. A construção da calçada foi executada por uma empresa terceirizada.

De acordo com o secretário de Turismo, Rodrigo Santos, restam pequenos reparos nas extremidades das calçadas, que deverão ser concluídos nos próximos dias. Já a próxima etapa contará com serviços do Horto Municipal. A abertura está prevista para novembro. "Será um lugar com muitos elementos decorativos para contemplação e ideais para que o visitante registre sua presença com fotos e vídeos. Um atrativo turístico que fará jus ao título de Jardim da Serra Gaúcha", afirma o secretário.