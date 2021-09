Estrela terá dois professores em cada sala de aula

Um ato formal marcou mais uma das fases de um dos projetos em Estrela. Parte dos 41 profissionais que dividirão as salas de aula do município com outros docentes, em uma iniciativa que pretende reforçar a atenção à educação básica e de alfabetização, tomaram posse em cerimônia realizada na prefeitura de Estrela. A proposta permitirá a implantação do programa que pretende reduzir a defasagem educacional ocasionada pela pandemia durante a suspensão presencial das aulas, principalmente aos alunos da fase de alfabetização, e assim melhor atender às individualidades e diferenças proporcionadas neste período.

O programa atenderá as 41 turmas do 1º, 2º e 3º ano de todas as nove escolas municipais do Ensino Fundamental, em programa inédito na região e talvez até no Estado e País em se tratando de educação pública. A maioria das salas de aula já contam com dois professores, enquanto outros finalizam o processo de contratação.