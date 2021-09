São Leopoldo terá Semana Farroupilha com atividades presenciais

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, e representantes das entidades tradicionalistas do município lançaram a programação da Semana Farroupilha do município. O prefeito também assinou o decreto municipal que estabelece a exigência da comprovação da vacina contra a Covid-19 para os participantes e os protocolos para as festividades.

O secretário de Cultura e Relações Internacionais, Pedro Vasconcellos, destacou que a Semana Farroupilha comemora os 200 anos do nascimento de Anita Garibaldi. De acordo com Vasconcellos, a programação local será de 12 a 20 de setembro e deve contemplar atividades virtuais e presenciais seguindo todos os protocolos para que as pessoas possam confraternizar e realizar as atividades culturais com segurança.

O secretário de Saúde de São Leopoldo, Marcel Frison, apresentou os dados positivos no combate à pandemia no município e ponderou que a exigência da vacina é uma forma de evitar que as pessoas se contagiem com a Covid-19. Frison alerta que as medidas de segurança são necessárias devido à variante delta - embora não tenha sido registrada no município- devido à pandemia que não se extinguiu e a imunização que ainda não alcançou toda a população.

"Por estes fatores a gente quer levar as coisas pelo signo positivo. A exigência da vacinação é mobilizadora da sociedade para que as pessoas regularizem sua situação e isto dá segurança para as pessoas, para a gente fazer a celebração neste momento importante para nossa cultura", ressaltou. O secretário também colocou à disposição a equipe da secretaria para realizar a vacinação nos CTGs.

Para participar das atividades da Semana Farroupilha em São Leopoldo será necessária a comprovação da vacina, com a apresentação da Carteira Nacional de Vacinação. Quem optar pelo documento digital emitido pelo aplicativo ConecteSUS deverá apresentar via aparelho smartphone.