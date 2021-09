Canoas implementa plataforma de leitura na rede municipal

A rede municipal de ensino de Canoas passa a contar com mais uma ferramenta de estímulo à leitura e ao ensino. A plataforma Elefante Letrado será utilizada por 16.183 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O site é utilizado em mais de duas mil escolas em várias regiões do Brasil, e mais oito países, impactando 290 mil estudantes. O investimento será de R$ 609,7 por ano

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, destacou que as cidades com êxito nos índices educacionais alfabetizaram na idade certa, e tomaram a alfabetização como um grande desafio e não como uma tarefa menor. "A leitura está presente nas cidades exitosas em alfabetização. Leva à capacidade de conhecer novas culturas e de despertar vocações. Nós precisamos dar um passo vigoroso. Precisamos de ferramentas interessantes, para os alunos do século XXI", disse o prefeito.

O Elefante Letrado possui um acervo com mais de 560 livros, com base em um planejamento pedagógico que convida as crianças para a leitura. Os alunos que utilizam a plataforma leem 10 vezes mais livros do que a média do índice de leitura no Brasil. O site é totalmente acessível também para crianças com dificuldades motoras ou dificuldades de visão. A navegação pode ser feita apenas por um piscar de olhos.